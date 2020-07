Moncler : Première perte depuis son introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Les actions Moncler chutent de près de 4% à la bourse de Madrid, après avoir annoncé sa première perte depuis son introduction en bourse en 2013, alors que la pandémie de coronavirus a dévasté l'industrie du luxe.



La société milanaise a enregistré une perte nette de 31,6 millions d'euros pour les six premiers mois de 2020, contre un bénéfice net de 70 millions d'euros un an plus tôt.



Moncler a déclaré que les ventes s'étaient élevées à 403,3 millions d'euros au premier semestre 2020, légèrement en dessous du consensus. Aux taux de change actuels, les ventes ont baissé de 29% par rapport à la même période de 2019.



Les ventes en Chine et dans le commerce en ligne ont enregistré une 'croissance à deux chiffres' au deuxième trimestre 2020, a indiqué le groupe, mais les ventes en Italie ont chuté de 39% au premier semestre.



'Il est difficile de savoir comment va évoluer la seconde moitié de l'année', a indiqué le président-directeur général Remo Ruffini dans un communiqué, provoquant une vente massive du titre ce matin.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.