Moncler : Le titre monte, HSBC souligne la valorisation

(CercleFinance.com) - Moncler affiche l'une des plus fortes hausses du FTSE MIB lundi à la Bourse de Milan après le relèvement de la recommandation de HSBC, la banque britannique étant passée à l'achat sur le fabricant italien de doudounes de luxe.



Le titre du créateur de vêtements d'hiver haut de gamme gagne 0,2% alors que l'indice de référence du marché boursier milanais recule de plus de 1%.



HSBC a relevé son conseil de 'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours maintenu à 53 euros.



'Même si les investisseurs s'inquiètent de l'évolution des marchés occidentaux du fait de l'inflation élevée et de la volatilité en Chine, qui pourraient pénaliser les résultats de second semestre, nous pensons que la valorisation actuelle semble attrayante pour un titre d'une telle qualité disposant de perspectives de moyen terme aussi brillantes', explique la banque britannique.



