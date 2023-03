Moncler : La Bourse apprécie les résultats et perspectives

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - L'action Moncler revient à proximité de ses plus hauts historiques mercredi à la Bourse de Milan, où le fabricant de doudounes de luxe s'adjuge quasiment 6% au lendemain de l'annonce de résultats annuels et de perspectives salués par le marché.



La société a généré l'an dernier un chiffre d'affaires annuel consolidé de 2,6 milliards d'euros (+25% à changes constants), une performance supérieure de 3% aux prévisions du consensus.



Son résultat d'exploitation (Ebit) ressort en hausse à 774,5 millions d'euros, soit une marge bénéficiaire de 29,8% contre 29,5% en 2021, battant là encore les estimations des analystes.



'S'agissant de 2023, l'environnement économique demeure compliqué et marqué par des incertitudes persistantes, mais aussi par un grand nombre d'opportunités', a assuré Remo Ruffini, le PDG de l'entreprise milanaise.



'Ni les craintes entourant la douceur des températures en octobre et novembre ni les inquiétudes portant sur la situation sanitaire en Chine ne se sont matérialisées et l'on se dirige en 2023 vers une nouveau taux de croissance à deux chiffres', réagissent les analystes de RBC.



Moncler compte proposer à ses actionnaires un dividende de 1,12 euro par action au titre de 2022, correspondant à un taux de distribution de 50% de son résultats net.



Vers 11h30, le titre du groupe italien gagnait 5,9% après avoir atteint plus de 62,7 euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.