Moncler : Fait bien mieux que prévu au premier semestre

(CercleFinance.com) - Moncler, le fabricant de doudounes de luxe, a fait état hier soir de performances bien meilleures qu'attendu au premier semestre, notamment grâce à l'acquisition de la marque de prêt-à-porter haut de gamme Stone Island.



A taux de change constants, le groupe italien affiche un chiffre d'affaires en hausse de 46% à 918,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, alors que les analystes tablaient sur 900 millions d'euros.



A 724,3 millions, la marque-phare Moncler a vu ses ventes grimper de 27% à changes constants au cours du semestre, tandis que la griffe pour hommes Stone Island - récemment rachetée et désormais consolidée dans les comptes - affiche des revenus en hausse de 33% à 194,1 millions d'euros.



Au total, le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est établi à 180,2 millions d'euros sur le semestre, contre 92,8 millions un an plus tôt, tandis que le bénéfice net, en hausse de 69% par rapport à l'année précédente, s'est établi à 211 millions d'euros, dépassant largement le consensus qui visait 100 millions.



Suite à ces chiffres meilleurs que prévu, les analystes saluent les performances du groupe de luxe, tout en rappelant que le premier semestre (avec 35% des ventes annuelles) ne représente qu'un avant-goût de la seconde moitié d'exercice, bien plus stratégique d'un point de vue de l'activité.



'L'entreprise dispose d'un solide portefeuille de projets et d'initiatives marketing en vue de l'importante saison d'automne-hiver, qui génère le plus gros des profits', rappelle-t-on chez Stifel.



A la Bourse de Milan, l'action Moncler bondissait de plus de 6% suite à cette publication.



