Moncler : En baisse après un premier semestre sans surprise

(CercleFinance.com) - L'action Moncler s'inscrit en net repli mercredi à la Bourse de Milan après que le spécialiste des vêtements d'extérieur haut de gamme a fait état de résultats sans surprise pour son premier semestre.



Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a augmenté de 57%, à 621,8 millions d'euros, une performance légèrement supérieure au consensus des analystes.



Si la marque Moncler a signé un rebond de 91% de son activité, celle de Stone Island - consolidée pour la première fois dans les comptes - n'a progressé que de 9%.



Le bénéfice net ressort, lui, à 58,7 millions d'euros à comparer avec une perte de 31,6 millions sur les six premiers mois de l'exercice 2020.



'Le deuxième trimestre ne constitue pas un véritable moteur en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices et l'attention du marché va rester principalement focalisée sur la saison d'automne/hiver, pic de l'activité du groupe', rappellent ce matin les analystes de RBC.



A 12h30, le titre perdait 3,6% tandis que l'indice FTSE MIB avançait de 0,6%



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.