Mon courtier énergie : Projet d'IPO sur Euronext Growth Paris

Mon courtier énergie groupe annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).



Cette approbation constitue la première étape du projet d'introduction de la société sur Euronext Growth® Paris.



L'accomplissement de l'introduction en bourse demeure soumis à l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération, ainsi qu'à des conditions de marché favorables.



Se présentant comme ' le leader français du courtage B2B en énergie ', Mon courtier énergie groupe conseille et accompagne les entreprises dans la gestion de leur poste ' énergie '. La société indique disposer d'un fort ancrage de proximité grâce à 23 agences licenciées de marque et déjà plus de 24 000 clients en France



En 2022, Mon courtier énergie a enregistré un chiffre d'affaires de 19,2 ME, une marge d'exploitation de 12,5% et un résultat d'exploitation de 2,4 ME en 2022.



Pour 2025, la société vise plus de 40 ME de chiffre d'affaires et environ

5 ME de résultat d'exploitation.





