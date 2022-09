Moderna : Passe en revue ses programmes d'essais

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé aujourd'hui les progrès réalisés dans l'ensemble de son portefeuille de programmes ARNm présentés lors de la journée annuelle de R&D de la société.



La société de biotechnologie pionnière dans le domaine des thérapies et des vaccins à base d'ARN messager (ARNm), s'appuie sur des avancées constantes dans la science fondamentale et appliquée de l'ARNm, la technologie d'administration et la fabrication, et a permis le développement de traitements et de vaccins pour les maladies infectieuses, l'immuno-oncologie, les maladies rares, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes.



' Nos essais cliniques de phase 3 sur la grippe et le VRS progressent rapidement vers leur achèvement. Nous constatons des avantages cliniques précoces dans deux programmes de maladies rares et nous prévoyons de communiquer les données de notre essai de vaccin personnalisé contre le cancer plus tard cette année ', déclare Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



