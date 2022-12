Moderna : Nomme Brad Miller directeur informatique

(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé hier la nomination de Brad Miller au poste de directeur des systèmes d'information à compter du 3 janvier. Il succédera à Marcello Damiani qui prend sa retraite après sept ans et demi à ce poste.



Brad Miller fera partie du comité exécutif de Moderna et rendra compte au directeur général, Stéphane Bancel.



' Brad nous arrive avec une expérience approfondie de l'exploitation des solutions numériques et informatiques pour résoudre des défis commerciaux complexes, ce qui sera particulièrement précieux alors que notre entreprise poursuit sa croissance rapide à l'échelle mondiale ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



Brad Miller rejoint Moderna après avoir travaillé chez Capital One, où il a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur informatique.



' Je suis profondément motivé à l'idée de construire des plateformes qui non seulement résolvent des problèmes commerciaux fondamentaux, mais ont un impact positif sur les personnes que nous servons ', a déclaré Brad Miller.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.