Moderna : 100 millions de doses livrées aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Moderna annonce avoir expédié sa 100 millionième dose de son vaccin contre la Covid-19 au gouvernement des États-Unis, plus de 67 millions de doses ayant été administrées dans le pays, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.



Le groupe a multiplié par cinq ses expéditions au gouvernement américain depuis qu'elle a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA, passant de plus de 16 millions de doses au quatrième trimestre 2020 à 88 millions à ce jour pour le premier trimestre 2021.



Moderna s'attend à respecter ses dates d'engagement auprès du gouvernement des États-Unis pour toutes les doses actuellement commandées, y compris la livraison des 100 millions de doses d'ici fin mai et des 100 millions d'ici fin juillet.



