Mobileye : Une note d'analyste positive soutient le titre

(CercleFinance.com) - Le titre Mobileye s'inscrit en hausse lundi matin à la Bourse de New York, porté par un relèvement d'objectifs des analystes de Mizuho, qui saluent la bonne santé du marché de la conduite autonome.



Moins de 15 minutes après le début des échanges, l'action s'adjuge plus de 0,8% alors que le Nasdaq progresse au même moment d'environ 0,4%.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, les équipes de Mizuho évoquent un environnement porteur dans les véhicules électrique et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) qui devrait bénéficier au groupe israélien.



Le bureau d'études évoque notamment des livraisons en forte hausse chez Zeekr, filiale du chinois Geely, qui pourraient selon lui ouvrir la voie à des approvisionnements accrus à destination de la maison-mère d'ici à la fin de l'année.



Quant aux difficultés actuellement rencontrées par son concurrent Cariad, elles pourraient là aussi permettre au groupe de gagner des parts de marché chez Porsche et Volkswagen, ajoute Mizuho.



Les analystes - qui affichent une recommandation d'achat sur le titre - relèvent en conséquence leurs prévisions de résultats ainsi que leur objectif de cours sur le titre, qui passe de 43 à 48 dollars.



Le cabinet rappelle en effet que le groupe est le numéro un incontesté du marché des systèmes anti-collision et d'assistance à la conduite, ce qui devrait lui permettre de générer une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 35% par an à horizon 2025.



