Mobileye : Première publication appréciée en Bourse

(CercleFinance.com) - Mobileye a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre de son troisième trimestre fiscal et présenté des objectifs meilleurs que prévu, des annonces qui faisaient grimper son titre en Bourse.



A l'occasion de sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse, fin octobre, la filiale d'Intel spécialisée dans la conduite autonome a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 38% à 450 millions de dollars pour les trois mois clos début octobre.



A titre de comparaison, les analystes attendaient un chiffre de 447 millions.



Dans son communiqué, le groupe basé à Jérusalem explique que le développement de son activité est resté 'robuste', en premier lieu grâce à la vigueur de son système sur puce EyeQ, qui équipe notamment les systèmes de caméra frontale.



Mobileye mentionne également la solidité des ventes de SuperVision, sa plateforme d'assistance à la conduite (ADAS) à vue panoramique.



Pour l'ensemble de son exercice, qui se clôturera début 2023, le groupe dit prédire un chiffre d'affaires compris entre 1,83 et 1,85 milliard de dollars environ, là où le consensus envisageait seulement 1,78 milliard jusqu'ici.



L'action bondissait de plus de 7% après ces annonces, qui ne profitaient pas à sa maison-mère Intel, en repli de 0,7% au même moment.



