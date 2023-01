Mobileye : Les perspectives pour 2023 bien accueillies

(CercleFinance.com) - Mobileye, la filiale d'Intel spécialisée dans la conduite autonome, s'adjugeait plus de 3% jeudi sur le Nasdaq suite à la présentation de perspectives favorables pour l'exercice 2023.



A l'occasion de la publication de ses résultats de quatrième trimestre, la société israélienne a déclaré viser un chiffre d'affaires compris entre 2,19 et 2,28 milliards de dollars cette année.



A titre de comparaison, ses revenus sur l'exercice 2022 écoulé se sont montés à 1,87 milliard.



Au niveau de son compte de résultat, l'entreprise qui cote en Bourse sous sa propre entité depuis octobre dernier dit viser un bénéfice opérationnel ajusté de 577 à 627 millions de dollars.



L'an dernier, Mobileye avait généré un résultat d'exploitation ajusté de 685 millions de dollars, qui s'était transformé en une perte annuelle de 37 millions de dollars après l'amortissement de lourds actifs incorporels liés aux acquisitions.



Sur le seul quatrième trimestre, son chiffre d'affaires a bondi de 59% à 565 million de dollars à la faveur de l'augmentation du prix de vente moyen de ses systèmes, qui atteignait 56,2 dollars fin 2022 contre 48,3 dollars un an plus tôt.



La société commercialise des système sur puce baptisés 'EyeQ', utilisés pour les caméras frontales des véhicules, ainsi que des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) à vue panoramique, nommés 'SuperVision'.



Hors éléments exceptionnels, son bénéfice opérationnel ajusté s'est monté à 217 millions de dollars, donnant un profit net de 215 millions de dollars sur le trimestre.



