Mobileye : Le relèvement d'objectif snobé à Wall Street

Mobileye recule nettement à la Bourse de New York ce jeudi, le marché ne se laissant pas impressionner par le relèvement d'objectifs du groupe israélien pour se concentrer sur les déceptions réservées par ses résultats de deuxième trimestre.



Le spécialiste de la vision par ordinateur pour l'automobile abandonne actuellement plus de 5%, mais reste en hausse de plus de 10% cette année.



Mobileye a relevé ce matin sa prévision de bénéfice opérationnel ajusté annuel, désormais anticipé entre 600 et 631 millions de dollars en 2023, contre 548-577 millions de dollars jusqu'ici.



Le groupe a confirmé son objectif de chiffre d'affaires annuel, toujours attendu entre 2.065 et 2.114 millions de dollars.



Sur le deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est replié de 1% à 454 millions de dollars, un recul que Mobileye explique par une tendance au déstockage chez son principal client.



Son résultat opérationnel ajusté a diminué de 23% à 140 millions de dollars.



