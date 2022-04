MND : Réduction de la perte nette au 1er semestre

(CercleFinance.com) - MND publie au titre de son premier semestre 2021-22, un résultat net à -5,1 millions d'euros, en amélioration de +3,1 millions en comparaison annuelle, et un EBITDA ajusté de 4,8 millions, contre 0,2 million au premier semestre 2020-21.



La société d'équipements pour zones montagneuses et loisirs a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 39,7 millions d'euros, en croissance de 41%, et a ainsi d'ores et déjà quasiment réalisé le niveau d'activité enregistré sur l'ensemble du dernier exercice.



Pour l'exercice 2021-22, MND maintient son objectif de doublement du chiffre d'affaires à plus de 80 millions d'euros, et confirme son objectif d'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté) par rapport à l'exercice précédent, déjà matérialisé à l'issue du premier semestre.



