MND : Entouré après son CA semestriel

(CercleFinance.com) - MND flambe de 44% après la présentation par le groupe d'un chiffre d'affaires en progression de 41% à 39,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, dans le sillage d'un second semestre 2020-21 qui lui avait permis de renouer avec la croissance (+19%).



Cette croissance sur les six premiers mois de l'exercice a été tirée par la performance du pôle enneigement et remontées mécaniques (+79%) et la réalisation de nombreux projets internationaux au cours de la période.



Revendiquant au 31 décembre 2021, un carnet de commandes fermes de 71,6 millions d'euros, supérieur de 53% à celui un an auparavant, MND confirme viser un doublement du chiffre d'affaires annuel en 2021-22, afin de le porter à plus de 80 millions d'euros.



