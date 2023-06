Micron Technology : De lourdes pertes au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Micron Technology a dévoilé mercredi soir une perte nette non-GAAP de 1,57 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit 1,43 dollar par action, contre un BPA de 2,59 dollars un an auparavant.



Le fabricant de semiconducteurs a essuyé une marge brute ajustée négative de -16,1% pour des revenus en chute de 57% en comparaison annuelle, à 3,75 milliards de dollars, mais il indique avoir dépassé les points médians de ses fourchettes de prévisions.



'Nous pensons que l'industrie des mémoires a dépassé son creux de revenus et nous nous attendons à ce que les marges s'améliorent à mesure que l'équilibre entre l'offre et la demande se rétablira progressivement', estime son CEO Sanjay Mehrotra.



Pour son dernier trimestre 2022-23, Micron anticipe une perte par action de 1,19 dollar, à plus ou moins sept cents, une marge brute de -10,5%, à plus ou moins 2,5 points de pourcentage, et des revenus de 3,9 milliards, à plus ou moins 200 millions.



