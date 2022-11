Micron : Réduction des capacités et des investissements

(CercleFinance.com) - Micron Technology recule de plus de 1% jeudi à la Bourse de New York après avoir dévoilé un projet de réduction de ses capacités de production et de ses investissements face à des conditions de marché qui se détériorent.



Le groupe de Boise (Idaho), spécialisé dans les puces de mémoire et de stockage, explique qu'il a prévu d'abaisser d'environ 20% ses capacités en matière de plaques pour puces mémoire de types 'DRAM' et 'NAND'.



Micron - qui dit aussi plancher sur un projet de réduction de ses investissements - justifie sa décision par le récent affaiblissement des perspectives d'activité pour 2023, et le souhait de ne pas se retrouver avec des niveaux de stocks trop importants.



'Nous allons continuer de surveiller les conditions du marché et réaliser de nouveaux ajustements si nécessaire', a prévenu son directeur général Sanjay Mehrotra.



En dépit des difficultés rencontrées actuellement par le secteur, le cadre dirigeant se dit toujours 'confiant' quant à la vigueur de la demande à long terme, tablant sur une croissance des puces mémoire et stockage supérieure à celle du marché des semi-conducteurs dans son ensemble.



