Micron : Plan massif d'investissements aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Micron Technology annonce son intention d'investir 40 milliards de dollars jusqu'à la fin de la décennie pour construire des capacités de fabrication de mémoire de pointe en plusieurs phases aux États-Unis.



Cet investissement, le plus important de l'histoire du pays dans la fabrication de mémoires, créera à terme jusqu'à 40.000 nouveaux emplois, dont environ 5.000 postes techniques et opérationnels hautement rémunérés chez Micron.



Ces capacités doivent assurer la résilience de la chaîne d'approvisionnement des États-Unis à mesure que la demande de mémoire augmentera dans des segments de marché critiques tels que l'automobile et les centres de données.



Micron est en train de finaliser ses plans d'expansion spécifiques aux États-Unis et partagera des détails supplémentaires dans les semaines à venir. Il prévoit de commencer la production grâce à ces nouvelles capacités dans la seconde moitié de la décennie.



