Micron : Le titre avance malgré des prévisions décevantes

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de puces de mémoire et de stockage Micron Technology a dévoilé jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, mais sa prévision pour le trimestre en cours a déçu.



Le groupe basé à Boise (Idaho) a déclaré hier soir qu'il prévoyait pour les trois mois en cours un bénéfice par action (BPA) de seulement quatre cents, soit bien moins que le consensus qui visait jusqu'ici 25 cents.



Dans un communiqué, le directeur général Sanjay Mehrotra évoque un environnement marqué par un affaiblissement du rapport entre l'offre et la demande qui va conduire la société à réduire de moitié ses investissements dans les équipements de production.



'Avec l'excédent de l'offre et le ralentissement de la demande, Micron devrait quand même consommer de la trésorerie sur le nouvel exercice 2022/2023', prévient un analyste.



Pour son trimestre écoulé, le quatrième de son exercice décalé, Micron a publié un bénéfice net en baisse à 1,49 milliard de dollars, soit 1,35 dollar par action, contre 2,72 milliards de dollars (2,39 dollars l'action) un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,45 dollar, là où les analystes visaient 1,28 dollar.



Le chiffre d'affaires a lui reculé à 6,64 milliards de dollars, contre 8,27 milliards un an plus tôt, à comparer à un consensus de 6,73 milliards.



Malgré ses prévisions décevantes, l'action Micron prenait 2,9% vendredi matin à Wall Street. Ses concurrents Nvidia et Advanced Micro Devices progressaient au même moment de respectivement 2,6% et 2,1%.



