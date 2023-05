Micron : Lancement d'un partenariat universitaire

(CercleFinance.com) - En marge du sommet du G7 à Hiroshima, Micron a annoncé samedi le lancement du partenariat universitaire américano-japonais pour l'avancement de la main-d'oeuvre et la recherche et le développement dans les semi-conducteurs (UPWARDS) pour l'avenir.



UPWARDS for the Future, créé par Micron et d'autres partenaires industriels, rassemble 11 universités des États-Unis et du Japon pour développer des programmes de pointe dans les semi-conducteurs, créant ainsi des opportunités de collaboration croisée.



Plus de 60 millions de dollars de contributions au cours des cinq prochaines années provenant de diverses sources, dont Micron et ses partenaires, serviront à soutenir ce programme qui devrait toucher environ 5.000 étudiants par an.



