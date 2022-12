Michelin : Vers une entrée de Stellantis dans Symbio

(CercleFinance.com) - Faurecia, Michelin et Stellantis annoncent avoir entamé des négociations exclusives visant à permettre à Stellantis de prendre une participation au capital de Symbio, leader de la mobilité hydrogène zéro émission, aux côtés des actionnaires existants Faurecia et Michelin.



'L'entrée de Stellantis dans le capital de Symbio renforcerait notre conviction dans les piles à hydrogène et nous permettrait d'accélérer le formidable élan industriel que nous avons impulsé avec Faurecia', commente Florent Menegaux, CEO de Michelin.



La conclusion de la transaction, qui permettrait à Symbio d'accélérer son développement, devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2023 et sera soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment aux approbations réglementaires.



