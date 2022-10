Michelin : Hausse de 20,5% des ventes sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Michelin annonce que ses ventes ont atteint 20,7 MdsE au cours des neuf premiers mois de l'année, en hausse de 20,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur cette période, les ventes progressent aussi bien dans l'automobile (+19%, à 10,2 MdsE) que dans le transport routier (+20%, à 5,4 MdsE) et les activités de spécialités (+24,2% à 5 MdsE).



Dans ce contexte, les projections d'évolutions de marchés pour l'année complète sont comprises entre - 2 % et + 2 % en Tourisme camionnette, entre + 2 % et + 6 % en Poids lourd (hors Chine), et entre + 3 % et + 7 % pour les Activités de spécialités.



Dans ce scénario, Michelin confirme sa guidance de résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 milliards E à parités constantes, et révise à 0,7 milliard E sa guidance de cash-flow libre structurel.



