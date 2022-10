Michelin : Dévoile deux nouveaux pneus plus durables

(CercleFinance.com) - Michelin dévoile aujourd'hui deux pneumatiques en première mondiale : l'un est destiné aux automobiles et l'autre aux autobus. Ils contiennent respectivement 45% et 58% de matériaux durables.



Homologués pour rouler sur la route, ' ces pneus présentent des niveaux de performance rigoureusement identiques aux pneumatiques actuels ', assure Michelin.



Le Bibendum franchit ainsi une nouvelle étape vers la présérie et la commercialisation d'ici deux à trois ans de nouvelles gammes qui incluront des taux de matériaux durables élevés.



Le groupe indique ainsi être ' sur la bonne voie ' pour respecter ses engagements d'une production globale obtenue à partir de 100% de matières biosourcées, renouvelables ou recyclées d'ici 2050, avec une étape de 40% en 2030.





