Metro : Va cesser ses activités de vente en gros au Japon

(CercleFinance.com) - Metro a annoncé la décision de lancer le processus de liquidation de ses activités de vente en gros au Japon.



Metro vise à cesser ses activités d'ici la fin du mois d'octobre 2021, ce qui entraînera la fermeture des 10 magasins et de l'activité de livraison.



La sortie de l'activité Metro Japan entraînera des coûts ponctuels au 4ème trimestre 2020/21 et des gains ponctuels de flux de trésorerie disponibles grâce à la vente d'actifs au cours des 2 prochaines années.



' Nous avons conclu que Metro Japan n'est pas un ajustement stratégique pour les objectifs à long terme de l'entreprise ', explique le Dr Steffen Greubel, DG de Metro.



