Metro : Réalise une acquisition en Autriche

(CercleFinance.com) - Metro annonce l'acquisition de C&C Abholgroßmärkte GmbH, dont 9 magasins de gros sur 12, ainsi que l'activité de livraison appartenant aux sites d'exploitation, avec un chiffre d'affaires d'environ 125 millions d'euros (2019) et un total de plus de 20 000 clients.



' La transaction renforce l'expertise et le positionnement de Metro Austria dans le secteur de la restauration ; en particulier dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration collective ' indique le groupe.



Après Aviludo au Portugal, Davigel en Espagne et Filpromer en France, il s'agit de la 4e acquisition de HoReCa depuis 2020. L'opération devrait être finalisée dans les prochains mois.



