Metro : Nouveau rebond après la hausse des bénéfices

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de près de 3% après l'annonce de ses ventes et ses résultats sur le 2ème trimestre 2022.



Le groupe a réalisé des ventes de 4 274,2 millions de dollars sur les 12 semaines, en croissance de 1,9 %. Les ventes des magasins d'alimentation sont en hausse de 0,8 % en comparable et en croissance de 11,5 % pour les 8 premières semaines du deuxième trimestre par rapport à 2020 (période pré-COVID).



Le bénéfice net est de 198,1 millions de dollars sur les 12 semaines, en hausse de 5,3 % et le bénéfice net ajusté ressort à 204,7 millions de dollars, en hausse de 5,1 %.



Le bénéfice net par action dilué est de 0,82 $, en hausse de 9,3 %, et le bénéfice net par action dilué ajusté ressort à 0,84 $, en hausse de 7,7 %.



