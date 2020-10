Metro : Maintient des ventes et perspectives favorables

(CercleFinance.com) - Selon les chiffres publiés par Metro, les ventes au 4e trimestre de l'exercice 2019/2020 sont pratiquement au niveau de l'an dernier (6,5 milliards d'euros), avec une baisse de 0,5%.

Le groupe indique que les ventes en Allemagne, en Russie et en Europe de l'est (qui, ensemble, représentent plus de la moitié des ventes du groupe) semblent déjà rebondir.



Les objectifs de ventes ont été atteints sur l'ensemble de l'exercice fiscal : les ventes (25,6 milliards d'euros) ont reculé de 3,9% quand le groupe anticipait une baisse de 3,5 à 5%.

Le groupe annonce par ailleurs avoir gagné des parts de marché en Allemagne, en France et en Italie.



L'EBITDA attendu se situera donc dans la fourchette haute des estimations, estime Metro.







