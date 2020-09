Metro : Le titre gagne 7% après l'offre d'EPGC

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de +7% après l'offre d'EPGC. Le conseil d'administration de Metro a confirmé l'offre d'EP Global Commerce (EPGC) pour le rachat des actions de Metro. Le fond d'investissement appartenant aux hommes d'affaires Patrik Tkac et Daniel Kretinsky est le premier actionnaire de Metro.



EPGC a indiqué que l'offre est faite pour augmenter leur investissement dans le groupe à plus de 30% pour leur donner plus de flexibilité à l'avenir et sans l'obligation de faire une offre publique d'achat obligatoire.



L'offre porte sur un montant de 8,48 euros pour chaque action ordinaire de Metro et 8,87 euros par action préférentielle Metro.



Le conseil d'administration de Metro estime que l'offre

sous-évalue considérablement l'entreprise. Il conseil à ses actionnaires de ne pas apporter à l'offre.



