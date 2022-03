Metro : Chute de 3%, un analyste passe à la vente

(CercleFinance.com) - Le titre chute de -3% à la Bourse de Francfort alors qu'Invest Securities adopte une opinion 'vente' et un objectif de cours de 6,6 euros sur le titre (précédemment 'sous revue'), jugeant que son exposition géographique le met 'dans une posture délicate qui présage assez mal du déroulement de la seconde partie de l'exercice'.



'Les conséquences du conflit ukrainien en sont la cause sur un marché russe très rémunérateur où Metro était en train d'opérer un turnaround probant à la faveur d'une large transformation de son BM', explique l'analyste.



Il se demande si Metro pourrait surmonter des pressions plus pressantes contre ses activités en Russie, et prévient que les conséquences d'un statu quo pourraient aller jusqu'à nuire à son image dans des pays avoisinants, en particulier en Pologne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.