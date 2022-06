Metavisio : Succès de l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - METAVISIO (THOMSON Computing) annonce le transfert de ses titres d'Euronext Access+ vers Euronext Growth, après avoir réalisé avec succès une augmentation de capital destinée à accélérer son développement international et sa stratégie d'innovation.



La demande globale s'est élevée à 4,2 ME, dont 3,8 ME pour le Placement Global (destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux) et 0,4 ME pour l'Offre à Prix Ferme (destinée aux particuliers).



À l'issue de l'opération, le capital de METAVISIO est désormais composé de 7 123 837 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 44,9 ME sur la base du prix d'introduction en Bourse (6,30 euros). Le flottant représente 23,9 % du capital de la Société.



Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 1er juillet 2022 tandis que les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris, à compter du 4 juillet 2022.



' L'augmentation de capital va nous permettre de renforcer notre empreinte internationale avec une ambition forte à horizon 2026 : réaliser 120 ME de chiffre d'affaires, dont 60% à l'international, associé à une marge d'Ebitda supérieure à 13%', a réagit Stéphan Français, fondateur et Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.