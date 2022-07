Metavisio : Signature d'une première commande avec ABSIS

(CercleFinance.com) - Metavisio (Thomson Computing), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce la signature d'une commande de 1,2 M$.



ABSIS, l'un des distributeurs européens leaders en matière d'équipements informatiques et de logiciels, a passé une première commande à Metavisio d'un montant de 1,2 M$, portant sur la vente d'ordinateurs portables de 14 et 15 pouces.



ABSIS couvre principalement l'Europe de l'Est, la zone Baltique et la Communauté des États indépendants (Commonwealth of Independent States) composée en 2020 de neuf des quinze anciennes républiques soviétiques. Au total, ABSIS est présent dans plus de 20 pays et compte 2.000 employés en 2021.



' Cette première commande inaugure une relation de long terme entre Metavisio et ABSIS qui devraient référencer de nouveaux produits dans les prochains mois ' indique la société.



Metavisio (Thomson Computing) célèbre également aujourd'hui son premier jour de cotation en continu sur Euronext Growth Paris. A l'occasion de son transfert, le groupe a levé 4,2 ME afin d'accélérer sa croissance à l'international tout en poursuivant sa stratégie d'innovation.



