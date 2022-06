Metavisio : Avenir Telecom met fin au partenariat

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom a annoncé jeudi la résiliation d'un contrat de fourniture et de livraison de marchandises avec le fabricant d'ordinateurs portables Metavisio.



Dans un communiqué, la société marseillaise indique avoir mis fin de manière unilatérale à son partenariat avec Metavisio, qui avait été conclu l'an dernier.



Le concepteur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous la marque Energizer explique avoir résilié le contrat du fait de l'incapacité de Metavisio à honorer les engagements pris dans le cadre de l'accord, notamment en termes de volumes minimums garantis.



Au cours de l'exercice 2021-2022, clos fin mars, cette activité a généré pour Avenir Telecom un chiffre d'affaires de 19,7 millions d'euros, mais aussi un important besoin en fonds de roulement du fait des avances financières réalisées pour sécuriser les approvisionnements, explique la société.



Malgré ce contretemps, Avenir Telecom confirme que ses comptes annuels, qui seront publiés à la fin du mois juin, démontreront un progrès continu, avec un résultat opérationnel et un résultat net attendus en nette amélioration.



Le groupe dit par ailleurs travailler activement sur de nouveaux projets de développement.



