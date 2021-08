Merck KgaA : Vise un CA compris entre 18,8 et 19,7 MdsE

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net déclaré du groupe a augmenté de 18,2 % pour atteindre 4,9 milliards d'euros par rapport au trimestre précédent.



L'EBITDA est en hausse de 46,7 % pour atteindre 1,6 milliard d'euros. Le résultat d'exploitation EBIT a atteint 1,0 milliard d'euros, soit plus du double par rapport au trimestre de l'année précédente.



Il en va de même pour le résultat net, qui a augmenté à 745 millions d'euros au deuxième trimestre. Le bénéfice par action a augmenté de 72,3 % pour atteindre 2,24 E.



Après un solide premier semestre 2021, Merck actualise et relève les prévisions pour l'exercice 2021. L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires net du groupe compris entre 18,8 et 19,7 milliards d'euros et un EBITDA pré dans une fourchette comprise entre 5,6 et 6,0 milliards d'euros.



