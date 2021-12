Merck KGaA : Un nouveau partenariat conclu avec Palantir

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé mardi la signature d'un nouvel accord de partenariat avec la société technologique américaine Palantir, cette fois autour de l'analyse de données concernant le secteur des semi-conducteurs.



Le groupe pharmaceutique allemand - qui fabrique aussi des matériaux de haute performance - explique que la plateforme commune, baptisée 'Athinia', s'appuiera sur l'intelligence artificielle et le 'big data', c'est-à-dire le traitement de gigantesques bases de données, en vue de résoudre des problèmes tels que la pénurie actuelle de puces.



L'objectif est également d'améliorer la qualité des composants, d'accentuer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et de raccourcir les délais de mise sur le marché, indique Merck dans un communiqué.



C'est Laura Matz, la directrice de ses activités scientifiques et technologiques, qui prendra la tête de la co-entreprise.



Merck et Palantir collaboraient depuis 2017 dans le cadre du projet 'Syntropy', un programme de recherche basé sur l'analyse des données biomédicales avec l'objectif de 'révolutionner' le traitement du cancer.



