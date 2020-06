Merck KGaA : Un composé immunologique testé contre le Covid

(CercleFinance.com) - L'allemand Merck KGaA a annoncé jeudi avoir démarré des essais cliniques de phase II autour d'un traitement potentiel des symptômes les plus sévères liés au Covid-19.



Le groupe pharmaceutique indique que la Food and Drug Administration (FDA) américaine lui a donné son feu vert en vue de commencer des tests visant à évaluer la sécurité et l'efficacité du M5049, un médicament immunologique en cours de développement, chez les patients atteints de la maladie.



Merck explique qu'il espère en particulier pouvoir démontrer une réduction de la réponse immunitaire à l'origine de la fameuse 'tempête de cytokines' qui frappe les patients infectés au Covid-19 et touchés par une pneumonie.



Les premiers résultats de l'étude sont attendus d'ici à la fin de l'année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer