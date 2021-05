Merck KGaA : Trimestre 'très solide', prévisions relevées

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé mercredi avoir relevé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 après avoir signé un premier trimestre qualifié de 'très solide'.



Le laboratoire pharmaceutique allemand a annoncé ce matin un résultat brut opérationnel (Ebitda) trimestriel plus fort que prévu, à 1,51 milliard d'euros, supérieur de 14% aux estimations du consensus.



Son chiffre d'affaires ressort à 4,63 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, là encore légèrement supérieur aux 4,61 milliards prévus par les analystes.



Le groupe de Darmstadt dit désormais prévoir un chiffre d'affaires annuel compris entre 18,5 et 19,5 milliards d'euros, pour un Ebitda attendu entre 5,4 et 5,8 milliards d'euros.



L'action a gagné plus de 4% en début de séance à la Bourse de Francfort avant de réduire ses gains, ne conservant plus qu'un gain de 2,5% à 11h45 dans un marché boursier allemand bien orienté (+1,4%).



