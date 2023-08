Merck KGaA : Recul des ventes et du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Merck KGaA annonce que ses ventes nettes ont atteint 5,3 MdsE au 2e trimestre, en recul de 4,8% par rapport au 2e trimestre 2022.



L'activité progresse de +6,5% pour la division Healthcare (à 2 MdsE), mais recule de 11,1% dans la division Life Science, à 2,4 MdsE, et de -9,7% dans Electronics (à 0,9 MdE).



Le groupe publie un EBIT de 969 ME, en recul de 17,6%, un EBITDA de 1452 ME, en recul de 15,1%, ainsi qu'un bénéfice après impôts de 706 ME (-18,9%), laissant apparaître un BPA de 1,62 euro, en recul de 18,6%.



