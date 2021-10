Merck KGaA : Recrutement d'essais cliniques pour le RMS

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que le recrutement a été achevé dans le programme d'essais cliniques de phase III EVOLUTION RMS.



Ce programme d'essais clinique évalue l'efficacité et l'innocuité de l'inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase (BTK) de Bruton, l'evobrutinib, chez des patients atteints de sclérose en plaques récurrente (RMS).



' En générant de nouvelles données sur MAVENCLAD pour démontrer l'impact réel positif qu'il peut avoir pour les personnes atteintes de RMS, et aussi sur la progression de l'evobrutinib avec son double mode d'action ciblant à la fois les cellules B et les cellules immunitaires innées dans le système nerveux central et la périphérie, nous espérons répondre aux besoins des personnes atteintes de RMS maintenant et à l'avenir. ' a déclaré Danny Bar-Zohar, responsable mondial du développement pour les activités de soins de santé de Merck.



