Merck KGaA : Plus forte baisse du DAX, une dégradation pèse

(CercleFinance.com) - Avec un repli de près de 3%, l'action Merck KGaA affiche mardi la plus forte baisse de l'indice allemand DAX suite à une dégradation des analystes d'UBS.



Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier fait remarquer que l'action du groupe scientifique et technologique allemand a bondi de presque 50% cette année, là où le secteur de la pharmacie ne s'est lui apprécié que de 30%.



'Cette performance est largement due à l'activité de sciences de la vie du groupe, qui bénéficie largement des besoins de fabrication liés aux vaccins anti-Covid à l'heure actuelle', explique le broker.



UBS - qui souligne que cet élément favorable est forcément appelé à s'estomper - note par ailleurs que le titre se négocie aujourd'hui sur la base d'une prime par rapport à sa somme des parties, un phénomène inhabituel qui le conduit à ramener sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'vendre' avec un nouvel objectif de cours établi à 170 euros.



Le titre Merck accuse actuellement un repli de 2,9% à la Bourse de Francfort.



