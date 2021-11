Merck KGaA : Partenariat dans les diagnostics compagnons

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec le chinois Burning Rock dans le domaine des diagnostics compagnons.



Aux termes de l'accord, le groupe chimique et pharmaceutique allemand va développer à destination du marché chinois un test diagnostic de la mutation MET devant permettre de déterminer l'éligibilité des patients à Tepotinib, son traitement du cancer du poumon à non petites cellules.



Ce test utilisera la technologie de biopsie liquide de Burning Rock, basée sur une plateforme de séquençage de nouvelle génération elle aussi conçue par la société chinoise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.