Merck KGaA : La productivité R&D appelée à s'intensifier

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé lundi qu'il avait l'intention de doubler la productivité de ses métiers de recherche et développement (R&D) en matière d'oncologie, de neurologie et d'immunologie.



Le groupe biopharmaceutique allemand explique qu'il compte pour cela commercialiser davantage de médicaments, tout en accélérant leur délai de mise sur le marché.



Avec cet objectif en tête, le laboratoire de Darmstadt dit vouloir lancer un nouveau produit, ou tout au moins se positionner sur une nouvelle indication médicale, tous les 18 mois en moyenne.



Il précise s'attendre à ce que plus de la moitié de ses futurs lancements de médicaments proviennent d'accords de co-développement avec des partenaires extérieurs ou d'accords de licence.



Dans l'immédiat, ce sont les projets xevinapant (cancer de la tête et du cou) et evobrutinib (sclérose en plaque) - tous deux en développement clinique de phase III - qui devraient constituer les prochains relais de croissance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.