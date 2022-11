Merck KGaA : En berne après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Merck KGaA recule de plus de 3% à Francfort, après l'annonce d'un BPA ajusté d'éléments exceptionnels de 2,68 euros au titre de son troisième trimestre 2022, avec un EBITDA ajusté augmenté de 16,7% à 1,8 milliard, soit une marge de 31,2%.



Le chiffre d'affaires net du groupe allemand de chimie et de santé a progressé de 16,8% à 5,8 milliards d'euros, avec une forte croissance organique des ventes de 7,1%, tirée par les activités de croissance des 'Big 3'.



S'il note une l'évolution positive des résultats dans les sciences de la vie et la santé, il précise que 'l'augmentation persistante des coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique pèse sur les bénéfices, en particulier dans l'électronique'.



Pour l'ensemble de l'année, Merck resserre de façon neutre ses fourchettes-cibles, pour viser maintenant un BPA ajusté entre 9,90 et 10,70 euros, un EBITDA ajusté entre 6,8 et 7,2 milliards et un chiffre d'affaires entre 22 et 22,9 milliards.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.