Merck KGaA : Dividende record proposé pour 2021

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Merck KGaA fait part d'un dividende proposé en augmentation de 0,45 euro pour atteindre un sommet historique de 1,85 euro, au titre de l'exercice 2021, pour lequel il revendique un BPA hors éléments exceptionnels de 8,72 euros.



Le groupe allemand de chimie et de santé affiche un EBITDA en hausse de 17,3% à 6,1 milliards d'euros, soit une marge d'EBITDA ajustée en amélioration à 31%, pour un chiffre d'affaires en progression de 12,3% à 19,7 milliards.



Pour 2022, Merck anticipe une forte croissance organique du chiffre d'affaires net et de l'EBITDA ajusté. Tous les secteurs d'activité devraient contribuer à l'évolution positive, mais les sciences de la vie resteront le moteur de croissance le plus puissant.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.