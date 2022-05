Merck KGaA : Des projets d'investissement en Irlande

(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Merck KGaA a annoncé lundi qu'il allait investir quelque 440 millions de dollars en Irlande afin de renforcer ses activités dans les sciences de la vie.



Sur son site de Blarney Business Park, situé près de Cork, l'entreprise prévoit de consacrer 150 millions de dollars à la mise en place d'un nouveau système de filtration.



Une fois mis en service, ce nouvel équipement devrait lui permettre d'accroître ses capacités de production de matériaux pour ses clients spécialisés dans le développement de médicaments.



A Carrigtwohill, une autre usine près de Cork, Merck compte ajouter une ligne de production pour les membranes destinées à la fabrication de thérapies géniques et à la stérilisation.



L'investissement doit créer plus de 370 emplois à temps plein d'ici à la fin 2027.



