Merck KGaA : Des investissements soutenus dans l'électronique

(CercleFinance.com) - L'allemand Merck KGaA a annoncé lundi qu'il allait investir plus de trois milliards d'euros d'ici à la fin 2025 dans son activité d'électronique, qui produit des semi-conducteurs et des matériaux avancés pour les écrans.



Le groupe de Darmstadt explique avoir l'intention de saisir les opportunités de développement qui devraient se présenter sur les marchés de l'Internet des objets (IoT) et de la 5G.



Sa branche d'électronique devrait ainsi progresser à un taux de croissance moyen annuel attendue entre 3% à 6% sur la période allant de 2021 à 2025.



