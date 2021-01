Merck KGaA : Chute du titre pour le 2e jour consécutif

(CercleFinance.com) - Le titre Merck KGaA a perdu de l'altitude pour la 2e journée consécutive après que la société a annoncé qu'elle interrompait un essai pour son médicament de contrôle de la croissance tumorale pour le cancer du poumon.



Il est peu probable que l'étude de phase III atteigne son co-critère d'évaluation principal, en particulier la survie sans progression, a déclaré mercredi la société allemande.



Après avoir examiné les données de l'essai, le comité indépendant de surveillance des données a recommandé l'arrêt de l'essai.



'La société continue de viser deux milliards d'euros d'activité de pipeline d'ici 2022, principalement grâce à Mavenclad et Bavencio, mais il s'agit d'un objectif ambitieux', estime désormais UBS.



L'analyste estime 'qu'un multiple de prime pour la division pharmaceutique sera désormais plus difficile à atteindre'.



Le médicament est en cours d'évaluation dans d'autres cancers difficiles à traiter, tels que le cancer du col de l'utérus, a déclaré Merck dans son communiqué.



Après avoir chuté de plus de 4% hier, les actions ont encore reculé de 0,2% jeudi matin sur l'indice DAX allemand.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.