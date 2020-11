Merck KGaA : Bond de 73% du BPA ajusté au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Merck KGaA publie au titre du troisième trimestre un BPA ajusté en croissance de 73,3% à 2,34 euros, dépassant ainsi les attentes des analystes, et un EBITA ajusté en hausse de 53% à 1,7 milliard d'euros (+19,8% en organique), soit une marge portée à 38,2%.



Le groupe allemand a vu ses revenus augmenter de 9,7% à 4,4 milliards, soutenus principalement par une croissance organique à deux chiffres en sciences de la vie et des croissances liées à des acquisitions en matériaux de performance.



Pour l'ensemble de l'année 2020, Merck KGaA table sur un EBITDA ajusté entre 5,05 et 5,25 milliards d'euros, en croissance organique de 6-8%, et sur un chiffre d'affaires entre 17,1 et 17,5 milliards, en croissance organique de 4-5%.



