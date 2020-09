Merck KGaA : Belén Garijo prendra la tête du groupe en 2021

(CercleFinance.com) - A compter du 1er mai 2021, Belén Garijo occupera la fonction de présidente du directoire et de directrice générale de l'allemand Merck.



Actuellement vice-présidente du Directoire, directrice générale adjointe de Merck et CEO de la branche santé, Belén Garijo succèdera à Stefan Oschmann qui quittera l'entreprise comme prévu après dix ans à la tête du groupe.



Une restructuration du directoire est d'ailleurs prévue à cette occasion.



