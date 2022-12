Merck KGaA : Accord de licence avec l'américain Mersana

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA a annoncé vendredi la signature d'un accord de licence avec l'américain Mersana Therapeutics en vue de développer de nouveaux conjugués anticorps-médicament.



Dans un communiqué, Merck explique que cette collaboration va s'articuler autour de de la plateforme propriétaire de Mersana, baptisée 'Immunosynthen', qui permet de générer des modèles de conjugués anticorps-médicament favorisant l'activité antitumorale du système immunitaire du patient.



Chez Merck, on explique beaucoup s'intéresser aux conjugués anticorps-médicament de nouvelle génération et à leurs capacités à modifier le micro-environnement de la tumeur, une approche susceptible selon le laboratoire d'ouvrir l'immunothérapie à un nombre accru de patients.



Aux termes de l'accord, Mersana recevra un paiement initial de 30 millions de dollars, un montant auquel pourraient s'ajouter 800 millions de dollars supplémentaires en cas de la réalisation de certaines étapes réglementaires et commerciales.



