Medtronic : Relèvement d'objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre comptable, Medtronic indique rehausser sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, visant désormais 5,63 à 5,65 dollars et non plus entre 5,57 et 5,63 dollars.



Au titre du trimestre écoulé (clos le 24 janvier), le fournisseur d'équipements médicaux basé à Dublin publie un BPA ajusté en progression de 12% à 1,44 dollar, pour des revenus en croissance de 2,3% à 7,7 milliards de dollars (+2,6% en organique).



'La croissance organique s'est montrée légère, essentiellement en raison de problèmes transitoires', affirme le PDG Omar Ishrak, ajoutant que 'la faiblesse du chiffre d'affaires a été plus que compensé par une expansion significative des marges'.



